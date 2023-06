Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Murowanej Gośliny (pow. poznański, woj. wielkopolskie) oraz 10 innym osobom - podała PAP Prokuratura Krajowa. Były samorządowiec odpowie m.in. za korupcję. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Były już burmistrz Murowanej Gośliny został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w styczniu 2022 r. Samorządowcowi przedstawiono zarzuty głównie dotyczące korupcji. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował Dariusza U. Pod koniec stycznia Dariusz U. został skazany m.in. za znieważanie funkcjonariusza CBA w czasie jego ubiegłorocznego zatrzymania. Po wyroku samorządowiec zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza Murowanej Gośliny. Przedterminowe wybory na to stanowisko przeprowadzono w kwietniu.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował w piątek PAP, że Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi U. oraz 10 innym osobom.

Byłemu samorządowcowi zarzucono popełnienie łącznie 24 przestępstw, w tym m.in. przyjęcie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2020 - 2022. Według śledczych Dariusz U. zataił w zeznaniu za 2020 r. uzyskanie 156 tys. zł dochodu.

Oprócz byłego włodarza Murowanej Gośliny śledczy przedstawili zarzuty także urzędnikom i przedsiębiorcom, w tym Bogdanowi D. i Januszowi R. Biznesmenom zarzucono udzielenie korzyści majątkowych tj. przekazanie kilkudziesięciu tysięcy złotych i wykonanie drogi przed domem byłego burmistrza.

Jak podała PK, kolejnej oskarżonej - Monice Sz. - prokurator zarzucił, że sprawując funkcję kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przekroczyła uprawnienia w celu osiągniecia korzyści majątkowej. Z kolei oskarżonemu Radosławowi Sz. zarzucono, że w czasie pełnienia przez niego funkcji zastępcy burmistrza nie dopełnił obowiązków służbowych "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ustaloną osobę".

"Przewodniczącemu Rady Miasta Murowana Goślina prokurator zarzucił, że wspólnie i w porozumieniu z ówczesnym burmistrzem żądał korzyści majątkowej w wysokości 10 tys. zł w zamian za przyznanie lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobów gminy" - podała prokuratura.

Z kolei Danuta Sz., przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Murowana Goślina, została oskarżona o utrudnienie prowadzonego postępowania, za co grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności. Pozostałym oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

11 stycznia 2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza Murowanej Gośliny i sześć innych osób. Początkowo Dariusz U. usłyszał 12 zarzutów, głównie korupcyjnych. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował samorządowca.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości, do których miało dojść w latach 2019-2021 w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Śledczy zarzucili Dariuszowi U. m.in. przyjmowanie łapówek za realizowane kontrakty.

W maju ub. roku prokuratura poinformowała, że w związku z zachowaniem samorządowca w trakcie zatrzymania i przeszukania jego mieszkania Dariuszowi U. przedstawiono zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariusza CBA oraz zmuszania go do odstąpienia od czynności służbowych poprzez groźby i stosowanie przemocy.

W październiku ubiegłego roku przeprowadzono referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej w Murowanej Goślinie, jednak, ponieważ do urn poszło zbyt mało osób głosowanie zostało uznane za nieważne. Z protokołów Miejskiej Komisji ds. Referendum w Murowanej Goślinie wynikało, że do uznania ważności referendum zabrakło głosów nieco ponad 40 osób.

W lutym funkcjonariusze CBA zatrzymali w Murowanej Goślinie byłego zastępcę burmistrza oraz przewodniczącego rady miasta i radną. Samorządowcom przedstawiono zarzuty korupcyjne, a radnej zarzut dotyczący utrudniania śledztwa.

Pod koniec lutego premier Mateusz Morawiecki zarządził przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina po tym, jak dotychczasowy włodarz zrzekł się mandatu. Dariusz U. zrezygnował z pełnienia funkcji, gdy pod koniec stycznia poznański sąd skazał go za znieważanie funkcjonariusza CBA oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej. Samorządowcowi wymierzono karę grzywny. Sprawa dotyczyła zachowania Dariusza U. w czasie jego ubiegłorocznego zatrzymania przez agentów CBA.

W przeprowadzonych w kwietniu wyborach na nowego burmistrza Murowanej Gośliny najwięcej głosów zdobyła Justyna Radomska.

Dariusz U. był burmistrzem Murowanej Gośliny od 2014 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobył prawie 57 proc. głosów, a jego komitet wyborczy do rady miasta Murowana Goślina poparło wówczas ponad 46 proc. głosujących. Kandydaci startujący z komitetu burmistrza uzyskali 12 z 15 mandatów w radzie.

Prokuratura Krajowa podała, że Dariusz U. jest nadal tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.