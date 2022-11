Z powodu alarmu bombowego samolot pasażerski lecący z Poznania do Londynu wylądował w nocy w niemieckim mieście Paderborn - poinformowała rano niemiecka policja. "Nie ma żadnego zagrożenia" - zapewniła.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Samolot lecący z Poznania do Londynu wylądował na lotnisku w mieście Paderborn około godziny 22.

Pasażerowie spędzili noc na lotnisku. Akcja przeszukania maszyny trwała jeszcze rano.

Nie znaleziono niczego podejrzanego - zapewniła agencję dpa rzeczniczka policji. Informację o zagrożeniu przekazała strona polska.

To kolejny taki incydent w ciągu dwóch dni. W sobotę samolot pasażerki linii Ryanair z Poznania do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Debreczynie na wschodzie Węgier. Eskortowały go myśliwce Gripen. Powodem był alarm bombowy - poinformowało węgierskie ministerstwo obrony. Maszyna została przeszukana. Nic niepokojącego nie znaleziono.