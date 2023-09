Mieszkańcy Poznania nie powinni już mieć problemów z niskim ciśnieniem lub brakiem wody - zapewniła rzeczniczka spółki Aquanet Zofia Koszutska-Taciak. W sobotę wieczorem w podpoznańskich Czapurach awarii uległa magistrala wodociągowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę około godz. 19:30 wodociągowa spółka Aquanet otrzymała zgłoszenie o wycieku wody, do którego doszło przy ul. Leśnej w podpoznańskich Czapurach. W tym miejscu rurą o średnicy jednego metra, z ujęcia w Mosinie, doprowadzana jest woda do Poznania.

Usterka spowodowała spadek ciśnienia wody w całym mieście, co doprowadziło do braku dostaw m.in. dla mieszkańców wyższych pięter budynków wielorodzinnych. Około godz. 21 pracownikom Aquanetu udało się przywrócić pożądane ciśnienie w sieci, a sytuacja zaczęła się normować.

"Odbiorcy nie powinni już mieć problemów z niskim ciśnieniem wody"

Rzecznik prasowa spółki Aquanet Zofia Koszutska-Taciak powiedziała w niedzielę, że prace związane z usuwaniem awarii w Czapurach jeszcze nie zostały zakończone.

"Prace te będą prowadzone i trudno ocenić, jak długo one potrwają. Po prostu trzeba się dokopać do tego fragmentu rury, który uległ awarii, ocenić, co się stało i zacząć naprawę. Na razie trudno ocenić, co było przyczyną usterki" - powiedziała.

Dodała, że w sobotę z powodu usterki i zalania okolicy wyciekającą wodą zablokowano ruch na ul. Poznańskiej w Czapurach. Według rzeczniczki obecnie ulica ta jest już przejezdna.

Koszutska-Taciak wskazała, że miejsce awarii na ul. Leśnej do czasu usunięcia usterki musi być zabezpieczone. "Odbiorcy nie powinni już mieć problemów z niskim ciśnieniem wody" - zapewniła.