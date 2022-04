36 nowych poradni specjalistycznych w Wielkopolsce od maja zacznie przyjmować pacjentów w ramach ubezpieczenia – poinformował Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Wśród nowych poradni są m.in. poradnie kardiologiczne, neurologiczne, urologiczne, czy leczenia bólu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ poinformował o zakończeniu postępowań konkursowych prowadzonych we wszystkich subregionach: poznańskim, pilskim, konińskim, kaliskim i leszczyńskim.

Jak podkreśliła dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz, "regularnie analizujemy sytuację w Wielkopolsce i w tych miejscach, gdzie widzimy potrzebę zwiększenia dostępności do leczenia, ogłaszamy postępowania konkursowe".



Zdarza się, że z inicjatywą wychodzą przedstawiciele podmiotów, którzy chcą na przykład poszerzyć swoją ofertę o kolejne specjalizacje. Ważne jest dla nas uzupełnianie tzw. "białych plam" na mapie Wielkopolski, czyli otwieranie poradni w miejscu, gdzie do tej pory dostęp do danego specjalisty był ograniczony. Nasi pracownicy wykonują dużą pracę, żeby regularnie kontraktować kolejne placówki tam, gdzie są one potrzebne - dodała.



Pachciarz wskazała, że "wyłonione w ostatnich konkursach poradnie działają w zakresie kilkunastu specjalności". Wśród nich są m.in. kardiologia, ginekologia i położnictwo, neurologia, choroby wewnętrzne i chirurgia. Cieszę się również, że pacjenci zyskają szerszy dostęp do tak istotnej poradni, jak poradnia leczenia bólu - zaznaczyła.



Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ podał, że od 1 maja wielkopolscy pacjenci będą mogli leczyć się łącznie w 36 nowo zakontraktowanych poradniach specjalistycznych na terenie całego województwa. W subregionie poznańskim zostaną podpisane umowy na 16 nowych poradni specjalistycznych. W subregionach pilskim i konińskim będzie ich po 6. Jedna mniej pojawi się w subregionie kaliskim, a 3 w leszczyńskim. Wiele spośród wyłonionych w ostatnich konkursach placówek będzie działało przy szpitalach, niektóre z nich przeznaczone są dla pacjentów wymagających opieki po leczeniu szpitalnym.