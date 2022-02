Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzegł w środę przed fałszywymi stronami internetowymi oddziałów wojewódzkich NFZ. Fałszywe strony mogą służyć do wyłudzania danych wrażliwych lub przeprowadzania ataków cybernetycznych - wskazał NFZ.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Narodowy Fundusz Zdrowia w środowym komunikacie zaapelował o ostrożność przy wyszukiwaniu i wpisywaniu adresów stron internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

"Pojawiły się fałszywe strony, których adresy na pierwszy rzut oka są łudząco podobne do adresów prawdziwych stron OW NFZ. Fałszywe strony mogą służyć do wyłudzania danych wrażliwych lub przeprowadzania ataków cybernetycznych" - wskazał NFZ.



W komunikacie podkreślono, że adresy prawdziwych stron internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ są jednolicie zbudowane: "nfz" i myślnik między "nfz", a nazwą miasta wojewódzkiego. Np. nfz-warszawa.pl.



Fundusz ostrzegł, że fałszywe strony zamiast myślnika mają kropkę, a w miejscu nazwy miasta mogą zawierać nazwę województwa, również poprzedzoną kropką.



To tylko niektóre przykłady zmian w adresie stron internetowych podszywających się pod strony internetowe oddziałów wojewódzkich NFZ.



Dlatego fundusz apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na adresy nadawców wiadomości mailowych, adresy linków w treści tych wiadomości, uważne wpisywanie adresu strony internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ.