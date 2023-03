Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z biegiem ulicznym "19. Recordowa Dziesiątka" w niedzielę 12 marca 2023 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na czas przygotowań do startu biegu, od godz. 10:00 do 12:00, zamknięty będzie ruch na ul. Baraniaka na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Jana Pawła II.

Od godz. 11:00 zamykane będą ulice: Baraniaka, Kórnicka, most Rocha, Mostowa (do ul. Wierzbowej), Kazimierza Wielkiego, Marii Magdaleny, Cegielskiego i Dowbora-Muśnickiego. Ruch ul. Garbary od pl. Bernardyńskiego odbywać się będzie prawym pasem.

Na czas biegu wstrzymany będzie ruch ul. Jana Pawła II od ronda Śródka do ronda Rataje (w obu kierunkach). Ruch po południowej stronie ronda Śródka odbywać się będzie jednym pasem, a po północnej i wschodniej stronie ronda Rataje - dwoma pasami.

Dojazd do pl. Bernardyńskiego i Wielkopolskiego Centrum Onkologii będzie możliwy ul. Garbary oraz ulicami: Niezłomnych, Kościuszki, Krakowską, Łąkową, Strzelecką i Długą. Wyjazd - prawym pasem ul. Garbary w kierunku ul. Królowej Jadwigi.

Zalecany objazd ulic Kazimierza Wielkiego i Mostowej prowadzi przez al. Niepodległości. Zalecany objazd ul. Jana Pawła II (od ul. Warszawskiej w stronę ronda Rataje) prowadzi ulicami: Warszawską, Browarną, Dymka, Chartowo i Krzywoustego.

Normalna organizacja ruchu będzie przywracana przez policję po przebiegnięciu ostatniego uczestnika biegu przez kolejne ulice, nie później, niż do godz. 14:00. Zakończenie biegu odbędzie się na terenie Toru Regatowego Malta.