Zuchwała kradzież kilkuset puszek piwa i pampersów. Policja zatrzymała 4 mężczyzn

Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 października. Policjanci z Barczewa otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego ze sklepów w Wójtowie (woj. warmińsko-mazurskie). Jak się okazało, złodzieje wynieśli ze sklepu kilkaset puszek piwa oraz 22 opakowania pieluch dziecięcych.
Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców. Dzięki współpracy policjantów z Barczewa i olsztyńskich wywiadowców udało się szybko ustalić i zatrzymać podejrzanych.
Piwo już wypite, pieluchy odzyskane
Podczas zatrzymania policjanci odzyskali wszystkie skradzione opakowania pieluch. Piwa jednak nie udało się zabezpieczyć – zatrzymani zdążyli je już wcześniej skonsumować.
Czterej mężczyźni w wieku od 33 do 44 lat usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o ich dalszym losie.
Nie wiadomo, jak z kradzieży piwa i pieluch tłumaczyli się zatrzymani mężczyźni.