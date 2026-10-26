Zuchwała kradzież kilkuset puszek piwa i pampersów. Policja zatrzymała 4 mężczyzn

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Czterech mężczyzn w wieku od 33 do 44 lat zostało zatrzymanych przez policjantów z Barczewa i Olsztyna (woj. warmińsko-mazurskie) po włamaniu do sklepu w Wójtowie. Ich łupem padło kilkaset puszek piwa oraz 22 opakowania pieluch dla dzieci. Sprawcy usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem i odpowiedzą przed sądem.

Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 października. Policjanci z Barczewa otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego ze sklepów w Wójtowie (woj. warmińsko-mazurskie). Jak się okazało, złodzieje wynieśli ze sklepu kilkaset puszek piwa oraz 22 opakowania pieluch dziecięcych.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców. Dzięki współpracy policjantów z Barczewa i olsztyńskich wywiadowców udało się szybko ustalić i zatrzymać podejrzanych.

Piwo już wypite, pieluchy odzyskane

Podczas zatrzymania policjanci odzyskali wszystkie skradzione opakowania pieluch. Piwa jednak nie udało się zabezpieczyć – zatrzymani zdążyli je już wcześniej skonsumować.

Czterej mężczyźni w wieku od 33 do 44 lat usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o ich dalszym losie.

Nie wiadomo, jak z kradzieży piwa i pieluch tłumaczyli się zatrzymani mężczyźni.