Szokujące zachowanie kierowcy autobusu. Alkohol w butelce po napoju gazowanym

RMF24

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Dzięki szybkiej i odpowiedzialnej reakcji dwóch 17-letnich uczennic z Biłgoraja (Lubelskie) być może udało się zapobiec poważnemu zagrożeniu na drodze. Dziewczęta zauważyły, że kierowca autobusu przelewa alkohol do butelki po napoju gazowanym i natychmiast powiadomiły policję. 61-letni mężczyzna miał wkrótce wyruszyć w kolejny kurs.

Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu na jednej z ulic Biłgoraja. Dwie 17-letnie uczennice zauważyły, jak kierowca autobusu przelewa alkohol do butelki po napoju gazowanym. Podejrzewając, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić pojazd, natychmiast zareagowały i zawiadomiły policję.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili badanie trzeźwości 61-letniego kierowcy. Jak ustalili, mężczyzna chwilę wcześniej zakończył poprzedni kurs i przygotowywał się do kolejnego. W chwili interwencji znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.

Kierowca stracił prawo jazdy

61-latek usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu oraz wykonywania czynności zawodowych w tym stanie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a Sąd Rejonowy w Biłgoraju zatwierdził decyzję o odebraniu uprawnień. Sprawa trafi do sądu.

Mężczyźnie grozi wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat.

Funkcjonariusze zwracają uwagę na odpowiedzialne zachowanie nastolatek. Ich czujność i szybka reakcja mogły zapobiec tragedii.

Policja apeluje, by nie pozostawać obojętnym na przypadki, gdy kierowca może być pod wpływem alkoholu. W przypadku takich podejrzeń należy natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.