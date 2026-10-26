Szokujące zachowanie kierowcy autobusu. Alkohol w butelce po napoju gazowanym

Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu na jednej z ulic Biłgoraja. Dwie 17-letnie uczennice zauważyły, jak kierowca autobusu przelewa alkohol do butelki po napoju gazowanym. Podejrzewając, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić pojazd, natychmiast zareagowały i zawiadomiły policję.
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili badanie trzeźwości 61-letniego kierowcy. Jak ustalili, mężczyzna chwilę wcześniej zakończył poprzedni kurs i przygotowywał się do kolejnego. W chwili interwencji znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.
Kierowca stracił prawo jazdy
61-latek usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu oraz wykonywania czynności zawodowych w tym stanie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a Sąd Rejonowy w Biłgoraju zatwierdził decyzję o odebraniu uprawnień. Sprawa trafi do sądu.
Mężczyźnie grozi wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat.
Funkcjonariusze zwracają uwagę na odpowiedzialne zachowanie nastolatek. Ich czujność i szybka reakcja mogły zapobiec tragedii.
Policja apeluje, by nie pozostawać obojętnym na przypadki, gdy kierowca może być pod wpływem alkoholu. W przypadku takich podejrzeń należy natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.