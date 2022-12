Od 1 stycznia wejdą w życie korekty na czterech liniach olsztyńskiej komunikacji miejskiej. W pierwszych tygodniach stycznia zawieszone zostaną kursy niektórych autobusów. Ma to związek ze zdalnym trybem zajęć w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - podał olsztyński magistrat.

/ Shutterstock

Jak podał urząd miasta w Olsztynie, końcówka roku to tradycyjnie już zmiany w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej. Nowości czekają pasażerów niektórych linii także z początkiem następnego roku.

Część zmian to rozwiązania wprowadzone czasowo w związku z świętami i zazwyczaj mniejszym obłożeniem linii w tym czasie. Od nowego roku zostanie wprowadzona także długoterminowa zmiana części rozkładów.

W sobotę (24 grudnia) olsztyńska komunikacja miejska będzie kursować według rozkładów oznaczonych jako soboty. 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia należy spoglądać na rozkład "Niedziele i święta". Natomiast między świętami a Nowym Rokiem (27-30 grudnia) autobusy i tramwaje będą jeździć zgodnie z rozkładem "Dni robocze wolne od nauki szkolnej".

Między 2 a 5 stycznia oraz od 9 do 13 stycznia będzie obowiązywać rozkład "Dni robocze (od poniedziałku do piątku)". Zostanie ograniczone kursowanie autobusów nr 103 oraz 130, natomiast zawieszone będą linie 303, 305, 309. Ma to związek ze zdalnym trybem zajęć w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Poza tym 6 i 8 stycznia (piątek oraz niedziela) będzie obowiązywać rozkład jazdy oznaczony "Niedziele i święta".

Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia nastąpią też korekty na czterech liniach. Decyzją gminy Barczewo zostaną uruchomione dodatkowe kursy na liniach 114 i 124 rano i po południu. Ponadto na linii 124 jeden kurs w godzinach porannych i jeden kurs w godzinach popołudniowych wykonywany będzie z zajazdem do nowych przystanków w Nikielkowie - "Nikielkowo-Słowikowa" (na ul. Lawendowej w pobliżu Słowikowej) i "Nikielkowo-Bazyliowa" (w pobliżu skrzyżowania Miętowa-Bazyliowa).

Wszystkie kursy z przystanku "Cmentarz Dywity-Brama Zachodnia" na linii 126 będą się rozpoczynać minutę wcześniej. Na reszcie trasy rozkład pozostanie bez zmian.

Na linii 129 nastąpi korekta godzin odjazdów i czasów przejazdów. Ponadto przystanek "Tomaszkowo-Miody" w obu kierunkach będzie funkcjonował jako stały (zamiast "na żądanie").