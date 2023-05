Zmarł konserwator sztuki, artysta rzeźbiarz Rafał Grabowski - poinformował Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Grabowski przeprowadził konserwację wielu olsztyńskich zabytkowych budynków, m.in. teatru Jaracza, czy gmachu Instytutu Północnego. Jest także autorem rzeźby św. Jakuba, która stoi na Targu Rybnym.

Rafał Grabowski miał 52 lata. Był znanym i cenionym konserwatorem dzieł sztuki, a także rzeźbiarzem.

"Był dobrym człowiekiem, ciepłym, wrażliwym, utalentowanym, niespokojnym i nieposkromionym duchem, pełnym inwencji marzycielem. (...)Kochał rzeczy dawne i stare, a właściwie, gdy się ku nim zwracał one przestawały takimi być, odzyskiwały piękno, życie i styl. Uskrzydlał warmińskie kapliczki, leczył zbolałe kościoły, wskrzeszał dworce bez szyn, scalał kruszące się twierdze (...) W tych dziełach zostawiał nie tylko konserwatorską materię, ale także blask pochodzący prosto z Jego serca. (...) Uwielbiał czarno-białe fotografie swojego ukochanego regionu, wygrzebywał je z niebytu i starał się tworzyć z nich opowieść o naszym dzisiejszym życiu" - podkreślono w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W Olsztynie jest wiele zabytków i rzeźb, w których powstawaniu lub ocalaniu Grabowski uczestniczył. To on jest autorem posągu Św. Jakuba stojącego na Targu Rybnym na olsztyńskiej starówce. Pierwotnie postać świętego miała być umieszczona w blendzie Wysokiej Bramy, ale gdy papież Jan Pawła II pobłogosławił mozaikę Matki Bożej Śnieżnej władze miasta zdecydowały o umieszczeniu tego wizerunku w bramie. Postać Św. Jakuba - odwiecznego patrona Olsztyna - ustawiono na cokole na sąsiednim Targu Rybnym.

Rafał Grabowski uczestniczył także w konserwowaniu rzeźby Chrystusa przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, instalacji ławeczki Kopernika w sąsiedztwie zamku kapituły warmińskiej, to on wybrał komin dawnej cegielni z Rozóg koło Szczytna jako ten, który należy przenieść do Olsztyna i ustawić w pobliżu Tartaku Raphaelsohnów w Parku Centralnym, by w ten sposób upamiętnić pierwszą olsztyńską dzielnicę przemysłową.

Grabowski prowadził też m.in. konserwację teatru Jaracza, gmachu Domu Polskiego, czy dworca kolejowego w Budwitach w powiecie ostródzkim.