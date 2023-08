Przypadający w sobotę Światowy Dzień Fotografii w stolicy Warmii i Mazur zostanie uczczony wystawą nad jeziorem Ukiel. Sto wielkoformatowych fotografii będzie można obejrzeć na tarasie widokowym przy kapitanacie.





19 sierpnia 1839 roku narodziła się fotografia. Warto wybrać się do Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel, by zobaczyć, jak świętują fotografowie stowarzyszenia Blur - przekonują olsztyńscy urzędnicy.



Światowy Dzień Fotografii w stolicy Warmii i Mazur zostanie uczczony wyjątkową wystawą, która otworzy I Olsztyński Festiwal Fotograficzny Blur. Wydarzenie rozpoczęło się o 10.00 na tarasie widokowym przy kapitanacie.



Wystawa z przepięknym widokiem na jezioro Ukiel to główna i najbardziej spektakularna, ale nie jedyna część festiwalu - informują organizatorzy wydarzenia. Tuż po wernisażu uczestnicy i wszyscy chętni wezmą udział w warsztatach fotografii reportażowej oraz plenerze, podczas którego zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać.

Plener fotografii reportażowej odbędzie się podczas Olsztyńskiego Festiwalu Teatrów Ulicznych zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Olsztyn, a zdjęcia, które podczas pleneru wykonają uczestnicy, wezmą udział w konkursie.



Wystawa w CRS Ukiel to sto wielkoformatowych fotografii z dwóch kategorii: Człowiek i Przyroda. Autorami są byli i obecni członkowie Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Blur oraz osoby, które podczas trzynastoletniej działalności w znaczący sposób ze stowarzyszeniem były lub są związane. Pojawią się wśród nich najbardziej znane nazwiska z lokalnego świata fotografii, a interpretacja prostych, jak by się mogło wydawać, tematów z pewnością niejednokrotnie zaskoczy i zachwyci.



Olsztyński Festiwal Fotografii to wprawdzie przedsięwzięcie nowe, ale oparte o silny fundament działań w dziedzinie fotografii i fotografiki trwający w stolicy Warmii i Mazur i całym województwie. Celem jest nie tylko promowanie twórczości lokalnych fotografików, ale także jednoczenie środowisk fotograficznych z regionu i nie tylko - podkreślają organizatorzy.



Wystawa festiwalowa potrwa do 31 października, będzie ozdobą dwóch tarasów widokowych przy kapitanacie w CRS Ukiel.