1700 złotych znajdowało się w portfelu znalezionym przez trzech 14-latków z Pisza (woj. warmińsko-mazurskie). Nastolatkowie zanieśli portfel na komendę policji.

Uczciwi 14-latkowie / KPP Pisz /

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Piszu, kilka dni temu trzech 14-latków - Aleksander, Patryk i Fabian - znaleźli leżący w kałuży portfel. Była w nim znaczna suma pieniędzy, ale nie było żadnych dokumentów. Chłopcy zachowali się uczciwie i przynieśli go do piskiej komendy, by trafił do właściciela. Tak też się stało - relacjonuje KPP Pisz.

Trzech 14-latków z Pisza, tj. Aleksander, Patryk i Fabian znaleźli leżący w kałuży portfel. / KPP Pisz /

Komendant Powiatowy Policji w Piszu, insp. Marcin Kubas zaprosił do siebie trzech nastolatków, wraz z rodzicami, by osobiście się z nimi spotkać i podziękować im za to, co zrobili.

Inspektor Marcin Kubas podziękował Aleksandrowi, Patrykowi i Fabianowi za ich wzorowe zachowanie oraz za postawę godną pochwały i najwyższego uznania. Dodał, że są oni niewątpliwie wzorem do naśladowania nie tylko przez rówieśników, ale także wszystkich dorosłych. Komendant pogratulował także rodzicom takich synów - informuje piska policja.