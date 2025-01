W wielu ośrodkach naukowych w Polsce odbywa się dzisiaj Noc Biologów. To wspólne przedsięwzięcie wydziałów biologicznych i przyrodniczych polskich uniwersytetów, szkół wyższych oraz ogrodów botanicznych. W tych placówkach można dzisiaj wysłuchać wielu wykładów, a także z bliska przyjrzeć się pracy biologów i biochemików.

Od rana na Wydziale Biologii UWM można uczestniczyć w różnych warsztatach i pokazach / Piotr Bułakowski / RMF FM

"Biologia zmian klimatu" to hasło tegorocznej, czternastej już, edycji Nocy Biologów. Zmiany klimatyczne wpływają na różnorodność biologiczną, przynosząc poważne konsekwencje dla równowagi ekologicznej i przetrwania wielu gatunków. Oddziałują na migracje organizmów, ich rozwój oraz funkcjonowanie całych ekosystemów. Nasi naukowcy przygotują dla was szereg fascynujących zajęć, które pomogą zrozumieć złożoność procesów zachodzących w przyrodzie - tłumaczą organizatorzy.

Dla kogo jest Noc Biologów?

Noc Biologów to wydarzenie dla każdego - od najmłodszych, przez młodzież szkolną, po dorosłych. Przygotowaliśmy specjalne atrakcje dla dzieci przedszkolnych, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich, a także wykłady dla bardziej zaawansowanych odbiorców - mówi profesor Dorota Juchno, koordynatorka Nocy Biologów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Od rana na Wydziale Biologii UWM można uczestniczyć w różnych warsztatach i pokazach. Oglądamy tutaj DNA w komórce cebuli. Pokazujemy w jaki sposób biolog molekularny może je zobaczyć. Używamy tutaj przedmiotów, z którymi biolodzy pracują każdego dnia. To mikroskop, który powiększa 600 razy. Mamy też stanowisko do przygotowywania preparatów. Mam nadzieję, że wśród tych młodych osób, które do nas przyszły są przyszli biolodzy - mówi dr Wioletta Pluskota.

Podoba mi się taka forma pokazywania tego, co robią biolodzy, bo jest to na pewno ciekawsze niż tradycyjna lekcja czy wykład. Patrzymy teraz pod mikroskopem na komórki cebuli. Dosłownie, to inne spojrzenie na biologię i być może dzięki temu zainteresuję się nią bardziej - mówi jedna z licealistek.

Noc Biologów w wielu ośrodkach naukowych potrwa do późnych godzin wieczornych. W Olsztynie ostatnie pokazy i zajęcia skończą się o godzinie 22:00. Nowością w tym roku jest dołączenie do programu Kortosfery, gdzie również można zobaczyć ciekawe wystawy związane z biologią.