Podolsztyńska gmina Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie) podjęła starania o utworzenie dwóch nowych wsi - Binduga i Łańsk. Choć obie wsie istnieją od lat i są zakorzenione w lokalnej społeczności, nie są powołane formalnie.

Facebook / Gmina Stawiguda / Gmina Stawiguda /

Wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz powiedział, że gmina podjęła starania o formalne utworzenie dwóch nowych wsi, by uporządkować stan faktyczny i zadośćuczynić lokalnej historii. Chodzi o wsie Łańsk i Binduga.

Co oznacza nazwa "Binduga"?

Obie wsie istnieją w lokalnych społecznościach od lat, ludzie posługują się tymi nazwami miejscowymi - powiedział wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

Dodał, że obie wsie mają też swoją ugruntowaną i bogatą historię: Binduga to spolszczona nazwa wsi "Winduga". Nazwę zawdzięczała lasowi Wienduga, który przez kilkaset lat - na mocy przywileju kapituły katedralnej z 4 maja 1378 - był lasem miejskim Olsztyna (drugim obok Lasu Dywickiego). Binduga jest osadzona w tradycji miejsca, nawiązując do leżących po sąsiedzku bindug. To miejsca służące do przygotowania drewna do spławu.

Łańsk to historia sięgająca "tylko" PRL-u za to jaka historia! W ośrodku wczasowym w tej miejscowości wypoczywali dygnitarze partyjni nie tylko z Polski, ale całego świata. Organizowano tu polowania, bale. Łańsk to legenda sama w sobie, która u ludzi jest bardzo żywa - powiedział Kontraktowicz.

Decyzję podejmie MSWiA

Obecnie Binduga jest formalnie częścią wsi Ruś, zaś Łańsk jest podzielony między sołectwa Pluski i Rybaki. Chcemy uporządkować sytuację obu wsi, dlatego podjęliśmy działania, by MSWiA powołało je, jako odrębne wsie - powiedział wójt Kontraktowicz. Zapewnił, że zainteresowani mieszkańcy wyrażają pełną aprobatę dla tych działań.

Ostateczna decyzja, co do powołania Bindugi i Łańska, będzie należała do MSWiA.