Wjechał wprost pod pociąg towarowy. Dramatyczny wypadek na Mazurach

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Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Prostki niedaleko Ełku na Mazurach samochód osobowy wjechał pod najdeżdżający pociąg towarowy. Dwie osoby, które podróżowały autem, zostały zabrane na badania do szpitala. Ruch pociągów w tym miejscu jest wstrzymany. 68-letni kierowca nie zastosował się do znaku B-20, czyli „stop”.

W Prostkach - w powiecie ełckim w województwie warmińsko-mazurskim - na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ul. Zielonej doszło do wypadku. Samochód wjechał pod pociąg.

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Ełku, 68-letni kierujący Oplem nie zastosował się przed przejazdem kolejowym do znaku B-20 „stop”. Doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk – Białystok.

Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe.

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Ełku / Policja