W najbliższych miesiącach w Olsztynie posadzonych zostanie ponad 2,8 tys. drzew. Nowe nasadzenia związane są z rozbudową tramwajowej trakcji i są rekompensatą wcześniejszej wycinki. Władze Olsztyna przekonują, że za każde usunięte wówczas drzewo, posadzone zostaną co najmniej dwa nowe.

W piątek w ratuszu została podpisana umowa z wykonawcą zadania.

Zadanie bez wątpienia jest imponujące. Dzięki temu zdecydowanie zrekompensujemy tę wycinkę, która była konieczna. Za każde usunięte wówczas drzewo posadzimy ponad dwa nowe - wskazał cytowany w komunikacie prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Jakie drzewa zostaną posadzone?

Umowa wartości niemal sześciu mln złotych dotyczy nasadzeń 1835 drzew, 1470 krzewów, 6536 bylin oraz prawie 33 tys. kwiatów cebulowych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie w 18 miesięcy od zawarcia umowy. W ciągu pierwszych 12 miesięcy powinien wykonać minimum połowę zakresu. W zakres kontraktu wchodzi też trzyletnia pielęgnacja roślin.

Zajmujemy się tym od wielu lat, to nie jest dla nas nowość. Takie zadania są dla nas normalnością, realizowaliśmy już kontrakt na ponad dwa tys. drzew na 300-kilometrowym odcinku. Tutaj specyfika pracy będzie nieco inna, bo to teren miasta - podkreślił właściciel Abies-Ogrody Rafał Świątkowski.

Gdzie zostaną zasadzone drzewa?

Drzewa pojawią się na terenie łącznie dziewięciu olsztyńskich osiedli, najwięcej na Jarotach (497 drzew), Kormoranie (443), Nagórkach (332) i w Śródmieściu (304). To klony, lipy, dęby i drzewa owocowe, których sadzonki muszą mieć określone parametry. Wśród nich obwód pnia na wysokości metra nie może być mniejszy, niż 16-18 cm czy, w niektórych przypadkach, wysokość rośliny to co najmniej trzy metry.

Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, pierwszych nasadzeń można spodziewać się już wiosną za Zespołem Szkół Budowlanych. Jeśli jednak temperatury będą zbyt wysokie, wykonawca będzie przygotowywać szereg lokalizacji do jesiennego sadzenia.

Olsztyński magistrat poinformował, że nasadzenia, na które umowa została podpisana w piątek, nie są jedynymi, jakie zostaną zrealizowane przy okazji rozbudowy trakcji tramwajowej. Trwają rozmowy z jej wykonawcą, konsorcjum firm, których liderem jest spółka Polimex Infrastruktura o kolejnych ponad 830 drzewach. A w samym kontrakcie tramwajowym zaplanowanych zostało ok. 200 drzew.

Nowe nasadzenia są istotne szczególnie w kontekście zmian klimatu. Drzewa w znacznym stopniu, poprzez korony, zmniejszają nagrzewanie się jezdni, chodników, budynków. Tym samym zmniejszają temperatury i niwelują efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła - wyjaśniła cytowana w komunikacie miejska ogrodnik Tekla Żurkowska.