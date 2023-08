Z poparzeniami całego ciała trafił do szpitala 43-latek z gm. Nowy Dwór, który benzyną konserwował kanał do naprawy samochodów. Doszło do zapłonu oparów paliwa. Poszkodowany w ciężkim stanie śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala w Warszawie.