Do końca długiego weekendu temperatura na Warmii i Mazurach będzie sięgała maksymalnie 30 stopni Celsjusza - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od niedzieli możliwe przelotne opady deszczu i burze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na sobotę synoptycy zapowiadają dla regionu zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni do 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza w centrum i na wschodzie województwa, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 14 do 16 st. Celsjusza. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W niedzielę w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie regionu, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 27 st. do 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 29 do 31 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i wschodni - prognozuje IMGW.