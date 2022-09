​W Pasłęku na trasie Bogaczewo - Olsztyn podróżni wygodniej korzystają z kolei. Dzięki inwestycji PKP PLK peron został przebudowany i przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. To jedna z sześciu inwestycji realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w ramach rządowego programu modernizacji przystanków kolejowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły przebudowę peronu na stacji Pasłęk, na linii Olsztyn - Bogaczewo (nr 220). To trasa, którą pasażerowie podróżują z Olsztyna do Elbląga i Trójmiasta.

"Dzięki realizacji Rządowego Programu budowy przystanków kolejowych w całej Polsce, mieszkańcy zyskują lepszy dostęp do kolei, czyli najbardziej ekologicznego środka transportu. W zależności od potrzeb przebudowujemy perony - jak w Pasłęku lub budujemy nowe przystanki np. w Nikielkowie, Kolnie i Wietrzychowie. Pasażerowie mogą korzystać z pociągów bezpieczniej i wygodniej" - dodał Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podróżni korzystają z nowego wyższego peronu, wyposażonego w antypoślizgową nawierzchnię. Są nowe wiaty i ławki. Lepszą obsługę zapewnia montaż nagłośnienia, nowego oznakowania i gablot z rozkładem jazdy. Z myślą o potrzebach osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zamontowano ścieżki dotykowe i pochylnię. Rowerzyści mogą zostawić jednoślady pod wiatą i kontynuować podróż pociągiem.

Inwestycja była realizowana w formule "projektuj i buduj". Wartość prac na stacji Pasłęk to ok. 4 mln zł netto.

Projekt przystankowy obejmuje 6 lokalizacji

Zaawansowane są prace przy budowie nowego przystanku w podolsztyńskiej miejscowości Nikielkowo. Tuż obok linii kolejowej Olsztyn - Korsze powstaje konstrukcja pierwszego z dwóch 150-metrowych peronów wraz z dojściem na wiadukt drogowy na ul. Lawendowej.

Na linii Olsztyn - Korsze (lk 38), budowane będą także dwa perony na nowym przystanku Kolno. Wykonawca porządkuje teren i przygotowuje grunt, na którym staną konstrukcje peronów.

Dostęp do kolei zwiększy także nowy przystanek Wietrzychowo na linii Olsztyn - Działdowo (lk 216). W najbliższych dniach wykonawca rozpocznie przygotowania do inwestycji. Roboty rozpoczną się od prac ziemnych.

W Łankiejmach wsiadanie i wysiadanie z pociągów ułatwią wyższe, po przebudowie, dwa perony. Zaś w Działdowie rozbudowa peronów pozwoli na obsługę dłuższych składów. Wykonawcy obu inwestycji są na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę i opracowywania projektu przebudowy.

Realizacja inwestycji zwiększy dostępność mieszkańców do kolei i pozwoli na wygodne codzienne podróże pociągami do pracy czy szkoły.

W ostatnich latach, dzięki realizacji przez PLK Krajowego Programu Kolejowego, zwiększył się dostęp do kolei w regionie dzięki 5 nowym przystankom: Olsztyn Likusy przy ul. Bałtyckiej, Olsztyn Redykajny przy ul. Hozjusza, Olsztyn Jezioro Ukiel w pobliżu jeziora oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych - na linii z Olsztyna Głównego do Olsztyna Gutkowa. Wcześniej dostęp do kolei zwiększyły przystanki Olsztyn Śródmieście w centrum Olsztyna, Olsztyn Dajtki oraz Pisz Wschodni.