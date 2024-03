W ciągu dwóch ostatnich dni czterech mieszkańców Warmii i Mazur straciło blisko 350 tys. złotych. Oszuści wykorzystując metodę tzw. "spoofingu", podszywając się pod pracowników banku, pozbawili ich oszczędności życia. Policjanci alarmują i ostrzegają - wszelkie telefoniczne prośby o przelanie pieniędzy, trzeba zweryfikować osobiście w swoim banku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ofiarami oszustwa padają już nie tylko seniorzy, ale także osoby młodsze. W ostatnich dniach czterech mieszkańców Warmii i Mazur straciło blisko 350 tys. złotych. Oszuści wykorzystując metodę tzw. "spoofingu", podszywając się pod pracowników banku, pozbawili ich oszczędności życia.

W miniony poniedziałek do Komendy Powiatowej Policji w Iławie zgłosił się 46-latek, który poinformował, że padł ofiarą oszustwa. Z jego relacji wynikało, że zadzwoniła do niego osoba, informując, że ktoś próbuje włamać się na jego konto i zaciągnąć pożyczkę. Dodał, że za chwilę miał z nim skontaktować się pracownik banku. Po kilku minutach zadzwoniła kobieta, która potwierdziła słowa mężczyzny. W celu ochrony pieniędzy kazała mu musi iść do banku, wypłacić gotówkę, a następnie wpłacić ją na rachunek techniczny.

W trakcie blisko 6-godzinnej rozmowy mężczyzna wykonał kilkanaście operacji bankowych, w wyniku których stracił ponad 230 tys. zł.

Z kolei w Bartoszycach pokrzywdzona 52-latka straciła blisko 15 tys. zł. Oszust wykorzystał najprawdopodobniej metodę „spoofingu”. Podszył się pod pracownika banku i przekonał kobietę, że jej oszczędności są zagrożone

Tego samego dnia policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie odnotowali dwa przypadki oszustwa. W obu przypadkach metoda działania była bardzo podobna. Do 21-letniego mieszkańca Olsztyna zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku. W mężczyźnie nie wzbudziło to podejrzeń, ponieważ na telefonie wyświetlił się numer zapisany jako jego bank.

21-latek uwierzył w legendę oszusta i zaciągnął kredyt na kwotę 40 tys. złotych. Pieniądze przekazał przestępcom za pomocą kodów BLIK.

Drugi z pokrzywdzonych to 40-letni mężczyzna, który odebrał podobny telefon, zaciągnął kredyt i przekazał całą kwotę oszustom za pomocą kodu BLIK.

Pamiętaj!

Prawdziwy pracownik banku nigdy nie będzie żądał przelania Twoich pieniędzy na nieznane konto

Nie będzie również namawiał do przekazania Twoich danych do logowania oraz Twoich danych osobowych

Nie zażąda instalacji nieznanego oprogramowania

Każdą taką prośbę sprawdź osobiście w swoim banku

Zobacz film, ku przestrodze!