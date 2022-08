Intensywna ulewa, która w niedzielę wieczorem przeszła nad powiatem olsztyńskim, uszkodziła most w miejscowości Barczewko. Przeprawa została zamknięta do odwołania. Wyznaczono objazdy.

/ Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewku / Facebook

Intensywne opady deszczu, które przeszły w niedzielę wieczorem nad Olsztynem i okolicznymi miejscowościami uszkodziły most w Barczewku w gminie Dywity. Na zdjęciach zamieszczonych przez strażaków ochotników z tej miejscowości widać, że most wisi w powietrzu, pod asfaltem jest wypłukana ogromna dziura, a kamienie umacniające skarpę zostały wymyte.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował PAP, że w nocy został wezwany na miejsce zarządca drogi, który podjął decyzję o jej natychmiastowym zamknięciu.

Gmina Dywity poinformowała w nocy, że objazdy wyznaczono przez miejscowości: Gady, Tuławki, Szynowo, Maruny i Dąbrówkę Małą lub przez trasę Olsztyn-Nikielkowo.

Most w Barczewku to nowy obiekt, oddano go kierowcom do użytku w ubiegłym roku.