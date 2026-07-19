Trwają poszukiwania 33-latka na jeziorze Kisajno na Mazurach

RMF24

Trwają poszukiwania 33-letniego mężczyzny, który zaginął na jeziorze Kisajno na Mazurach. W akcji uczestniczą ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR), policja oraz straż pożarna. Dno jeziora jest sprawdzane przy pomocy sonaru.

Do zaginięcia doszło w nocy w jednym z portów w miejscowości Piękna Góra nad jeziorem Kisajno. Jak ustalił reporter RMF FM Piotr Bułakowski, 33-latek wypoczywał tam wraz z dwoma znajomymi na housebocie. Mężczyźni mieli wspólnie oglądać mecz o trzecie miejsce podczas mistrzostw świata.

33-latek zszedł z łodzi po północy. Później ślad po nim zaginął

Według ustaleń reportera RMF RMF po północy 33-latek opuścił łódź i od tego momentu nie było z nim kontaktu. Dzisiaj znajomi zgłosili jego zaginięcie.

Na miejscu, przy kei, gdzie zacumowany był houseboat, znaleziono jeden z jego klapków. Drugi znajdował się w pobliżu, w trzcinach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że z brzegu widoczne były także świeże ślady.

Akcja ratunkowa na jeziorze Kisajno

Na jeziorze Kisajno trwają poszukiwania, w które zaangażowani są ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, policjanci oraz strażacy. Służby sprawdzają zarówno okolice brzegu, jak i dno jeziora.

W działaniach wykorzystywany jest sonar, który pozwala przeszukiwać akwen pod powierzchnią wody. Na razie nie ma informacji o odnalezieniu mężczyzny.

Jezioro Kisajno jest częścią kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich i jednym z popularnych miejsc wypoczynku na Mazurach. W sezonie letnim na akwenie przebywa wielu żeglarzy i turystów.

Służby apelują o ostrożność nad wodą i przypominają, że nawet podczas wypoczynku na łodzi należy zachować szczególną uwagę.