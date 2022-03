Rosnąca liczba uchodźców, którzy docierają do stolicy Warmii i Mazur sprawia, że potrzeby z dnia na dzień są większe. Po wsparcie uciekinierzy z Ukrainy zgłaszają się m.in. do Katedralnej Parafii greckokatolickiej w Olsztynie. Obecnie potrzebna jest żywność z krótkim terminem ważności np. owoce i warzywa.

/ Urząd Miasta Olsztyn / Materiały prasowe

Wraz ze wzrostem liczby uchodźców, rosną też potrzeby. Przedstawiciele Parafii greckokatolickiej w Olsztynie przyznają, że w tej chwili jedną z najważniejszych potrzeb okazuje się żywność krótkoterminowa - m.in. owoce i warzywa. Dzięki niej możliwe jest bieżące wsparcie uchodźców, którzy przychodzą z prośbą o posiłek. Zbiórka przy ul. Lubelskiej 12 prowadzona jest między poniedziałkiem a sobotą od 10:00 do 19:00 (sala parafialna) oraz w niedzielę po nabożeństwach (godz. 8:30, 10:00, 13:00).

W Olsztynie nadal zbierane są także produkty, które trafiają na granicę i do ukraińskich miast. Poza żywnością z długim terminem przydatności do spożycia, potrzebne są artykuły medyczne, środki pielęgnacyjne, higieniczne, czy koce, ciepłe kurtki czy zabawki. Głównym magazynem w stolicy Warmii i Mazur jest Bank Żywności. Organizacja prężnie działa od początku konfliktu, czyli już ponad miesiąc. W tym czasie przyjęliśmy i wysłaliśmy do Ukrainy około 90 ton darów. To pomoc, którą przekazali mieszkańcy Olsztyna i regionu, ale i także Norwegii, Francji, Niemiec i Holandii. Niestety, nie widać końca wojny. Pracujemy dalej, zachęcając Państwa do stałego wsparcia naszych sąsiadów - informują przedstawiciele Banku Żywności.

Dary z Olsztyna dotarły do szeregu miast. To partnerski Łuck, ale także Lwów, Zaporoże czy Winnica. Nieoceniona jest pomoc Kościoła Zielonoświątkowego Twoja Przystań, który uruchomił internetową stronę pomocową dla gości z Ukrainy, mieszkających teraz w Olsztynie. Serwis jest przetłumaczony na trzy języki - ukraiński, angielski i niemiecki. Poza tym trzy razy w tygodniu otwarty jest magazyn wsparcia, w którym Ukraińcy mogą otrzymać m.in. ubranie, jedzenie, kosmetyki, chemię, zabawki (wtorek i czwartek w godz. 17:00-19:00, niedziela 13:00-14:00).

Od 2 kwietnia rozpoczynamy darmową naukę języka polskiego dla uchodźców. Na dniach pojawi sie dwujęzyczny formularz zgłoszeniowy. Poza tym przygotowujemy specjalną ofertę dla dzieci z Ukrainy - dodaje Ewa Giska z Kościoła Zielonoświątkowego w Olsztynie. W stolicy Warmii i Mazur na uciekinierów z Ukrainy czeka szereg ofert przygotowanych przez instytucje kultury: Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury czy Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Aktywnie na rzecz uchodźców działa też Fundacja Borussia, ale i ona potrzebuje wolontariuszy.



Na potrzeby uchodźców uruchamiane są kolejne miejsca noclegowe. Pierwsze rodziny wprowadziły się do budynku, w którym przed laty funkcjonował Dom Studencki Bratniak. Docelowo może tam trafić nawet pół tysiąca osób. Spośród miejskich obiektów wkrótce udostępniony będzie mógł zostać obiekt po domu dziecka przy ul. Korczaka.