Ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny - znaleziono w jednym z mieszkań przy ulicy Demokracji w Ostródzie w woj. warmińsko-mazurskim. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, prawdopodobnie doszło do morderstwa.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Makabryczne odkrycie w Ostródzie

Według informacji dziennikarza RMF FM, zamordowana w Ostródzie para była małżeństwem. Z naszych informacji wynika, że na ciałach kobiety i mężczyzny widniały rany cięte oraz kłute. Mężczyzna i kobieta mieli odpowiednio 57 i 49 lat.

Policja nawiązała kontakt z ok. 30-letnią córką małżeństwa. Ma ona złożyć wyjaśnienia, mogące pomóc w ustaleniu prawdy nt. morderstwa.

Jak doszło do makabrycznego odkrycia?

Jak dowiedział się nasz reporter, zwłoki znalazł najprawdopodobniej inny członek rodziny, który pracował z zamordowanym mężczyzną.

Drzwi były zamknięte, więc krewniak zajrzał przez okno. Policja nie podaje, co dokładnie zobaczył, ale na miejsce wezwane zostały służby, które siłowo weszły do mieszkania. Do makabrycznego odkrycia doszło koło południa.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.