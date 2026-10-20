Tragedia pod Elblągiem. Zginął 15-latek jadący hulajnogą elektryczną

RMF24

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Do tragicznego wypadku doszło we wsi Władysławowo pod Elblągiem. Na jednej z lokalnych, rzadko uczęszczanych dróg, 15-letni chłopak jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem osobowym marki Opel. Niestety, mimo natychmiastowej reanimacji, życia nastolatka nie udało się uratować.

Jak informuje policja, chłopak miał na głowie kask ochronny. Za kierownicą Opla siedział 39-letni mężczyzna, który – jak wykazało badanie – był trzeźwy.

Na miejscu wypadku wciąż pracują służby. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia i przyczyny, które doprowadziły do tej tragedii.

Apel policji do rodziców i młodych użytkowników hulajnóg

Wypadek we Władysławowie to kolejny przypadek, który zwraca uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Choć nastolatek był wyposażony w kask, nie udało się uniknąć tragedii.

Eksperci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno przez kierujących pojazdami, jak i użytkowników jednośladów.

Policjanci przypominają, że hulajnogi elektryczne, choć popularne i wygodne, mogą być niebezpieczne, zwłaszcza na drogach, gdzie poruszają się również samochody.

Apelują do rodziców, by rozmawiali ze swoimi dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drodze.