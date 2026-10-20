Tragedia pod Elblągiem. Zginął 15-latek jadący hulajnogą elektryczną

Jak informuje policja, chłopak miał na głowie kask ochronny. Za kierownicą Opla siedział 39-letni mężczyzna, który – jak wykazało badanie – był trzeźwy.
Na miejscu wypadku wciąż pracują służby. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia i przyczyny, które doprowadziły do tej tragedii.
Apel policji do rodziców i młodych użytkowników hulajnóg
Wypadek we Władysławowie to kolejny przypadek, który zwraca uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Choć nastolatek był wyposażony w kask, nie udało się uniknąć tragedii.
Eksperci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno przez kierujących pojazdami, jak i użytkowników jednośladów.
Policjanci przypominają, że hulajnogi elektryczne, choć popularne i wygodne, mogą być niebezpieczne, zwłaszcza na drogach, gdzie poruszają się również samochody.
Apelują do rodziców, by rozmawiali ze swoimi dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drodze.