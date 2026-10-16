Europejska stolica kończy z wynajmem hulajnóg elektrycznych

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Władze Lizbony kończą program wynajmu hulajnóg elektrycznych, działający w stolicy Portugalii od 2019 roku. Burmistrz Carlos Moedas uzasadnił decyzję wysoką liczbą wypadków oraz problemem hulajnóg porzucanych na ulicach i chodnikach.

Carlos Moedas, cytowany w piątek przez lizbońskie media, ocenił, że system wynajmu elektrycznych hulajnóg „stał się hańbą”. Jak wskazał, powodem są niebezpieczne zachowania części użytkowników tych pojazdów.

Wstrzymujemy ten system wynajmu hulajnóg, (...) bo chcemy Lizbony z pustymi chodnikami, które są bezpieczne i łatwo dostępne, gdzie wszyscy mogą bezpiecznie się poruszać - przekazał burmistrz.

Ponad 1,5 tysiąca rannych

Według szacunków portugalskiej policji, w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych w Lizbonie zginęło dotąd 10 osób. Rannych zostało 1530 osób, w tym 88 ciężko.

Burmistrz zwrócił uwagę nie tylko na przypadki nieodpowiedzialnej jazdy, ale również na problem pozostawiania hulajnóg w przypadkowych miejscach. Jak podał, w ciągu jednego miesiąca odnotowano co najmniej 1200 przypadków porzucenia pojazdów na ulicach miasta.