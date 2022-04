Po raz szósty powiatowy szpital w Biskupcu otrzymał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Placówka otrzymała 80 proc. punktów.

/ Starostwo Powiatowe w Olsztynie / Materiały prasowe

Minister Zdrowia przyznał Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Mikulicza w Biskupcu Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Akredytacja przyznawana jest każdorazowo na trzy lata za spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.

Przyznanie certyfikatu poprzedziła wizyta zespołu wizytatorów zewnętrznych, którzy dokonali szerokiej analizy działalności placówki - od spraw typowo administracyjnych, zatrudniania personelu, funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych, procedury higieniczne i epidemiologiczne, gospodarowanie odpadami, prowadzenie dokumentacji medycznej, po całościową opiekę nad pacjentem oraz przestrzeganie praw pacjenta i ochronę danych osobowych. W wyniku dokonanej oceny biskupiecki szpital otrzymał 80 proc. punktów. Warto dodać, że wynik najlepszych szpitali w kraju to 95 proc. spełnienia standardów.

Co certyfikat oznacza dla szpitala? To przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości funkcjonowania naszej placówki i poziomu oferowanych przez nas usług - mówi Marta Maciejewska, dyrektor szpitala.

To także dodatkowe środki, bo placówki certyfikowane otrzymują z Narodowego Funduszu Zdrowia większe finansowanie. Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego nie jest jedynie zwieńczeniem wykonanej pracy i wdrożonych działań, ale jest potwierdzeniem tego, że szpital przez cały czas dąży do utrzymania i poprawy standardów funkcjonowania, analizuje również swoje własne błędy i niedociągnięcia oraz wyciąga z nich wnioski. To ciągła praca, która nie może być odłożona "na później", z której nie można nawet na chwilę zrezygnować. Otrzymanie kolejnego certyfikatu nie byłoby możliwe bez naprawdę ogromnego wysiłku całego zespołu i to właśnie temu zespołowi należą się słowa uznania podziękowania. To, że certyfikację przeprowadzaliśmy w trudnym czasie pandemii, nie było ułatwieniem. Dodatkowo to czas, w którym szpital przechodził na system dokumentacji elektronicznej. Mimo tego udało nam się i jest to wielkie osiągnięcie wszystkich pracowników naszego szpitala - dodaje dyrektor Maciejewska.

Tylko w ubiegłym roku w szpitalu hospitalizowano około 7 400 pacjentów

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu istnieje od 1975 roku. Dzięki ciągłym inwestycjom w bazę sprzętową i lokalową placówka nieustannie się rozwija i podnosi poziom swoich usług. Jedną z największych do tej pory inwestycji była zakończona we wrześniu 2021 roku rozbudowa i modernizacja szpitala, w ramach której m.in. został przebudowany i unowocześniony Blok Operacyjny, Centralna Sterylizytornia i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakupiono specjalistyczny sprzęt, w tym tomograf komputerowy. Zmieniło się także otoczenie placówki - powstał parking i park wokół budynku.

Tylko w ubiegłym roku, pomimo trudnego okresu pandemii, w szpitalu hospitalizowano około 7 400 pacjentów, z czego 68 proc. to pacjenci spoza rejonu. Wykonano m.in. wysokospecjalistyczne świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla 261 pacjentów i zabiegi kręgosłupa dla 51 pacjentów.