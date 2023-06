W rozpoczynającym się sezonie kąpielowym, w woj. warmińsko-mazurskim będzie funkcjonowało 45 kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin - poinformowały służby sanitarno-epidemiologiczne. To o trzy kąpieliska więcej niż przed rokiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sezon kąpielowy rozpoczął się oficjalnie 1 czerwca i potrwa do 30 września. Od decyzji organizatorów poszczególnych kąpielisk zależy, czy będą one otwarte przez cały sezon, czy tylko przez jego część.



W tym roku w woj. warmińsko-mazurskim uchwałami rad gmin zostało wyznaczonych 45 kąpielisk, które mają funkcjonować w czasie trwania sezonu kąpielowego. Jedno z nich będzie zlokalizowane w Pasłęku na rzece Wąskiej, pozostałe na jeziorach. W zeszłym roku mieliśmy w sumie 42 kąpieliska - poinformowała kierownik oddziału higieny komunalnej w wojewódzkiej stacji sanepidu Agnieszka Jankowska.



Jak dodała, od 1 czerwca mają ruszyć trzy kąpieliska - nad jeziorem Dadaj w Rukławkach, nad jeziorem Kisajno przy ośrodku szkolenia wodnego i nad jeziorem Bartężek w Tardzie. Większość kąpielisk w regionie ma zostać otwartych po połowie czerwca.



Np. w Olsztynie będą trzy miejskie kąpieliska: dwa nad jeziorem Ukiel a jedno nad Skandą. Zaczną działać w pierwszy dzień wakacji, tj. 24 czerwca i będą czynne do 3 września.

Kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej