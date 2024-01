Sześć osób odpowie przed sądem za handlowanie w sieci podrobionymi perfumami. Pokrzywdzonych zostało ponad tysiąc osób w całej Polsce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu i obejmuje 1119 zarzutów wobec 6 osób. Odpowiedzą one za oszustwa i wprowadzenie do obrotu przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozbili grupę trudniącą się handlem nielegalnymi towarami we wrześniu 2021 roku.

Podejrzani zakładali sklepy internetowe, w których oferowali podróbki. Witryny internetowe były profesjonalnie przygotowane, a zdjęcia perfum robił zawodowy fotograf. Wszystko po to, aby zdobyć zaufanie klientów i oszukać jak najwięcej osób.

Policjanci zlikwidowali magazyn, w którym przechowywane były nielegalne towary, zabezpieczyli tam ponad 3 tysiące podróbek. Śledczy ustalili, że wcześniej grupa wprowadziła na rynek ponad 5 tysięcy podrobionych perfum, sprzedając je jako produkty oryginalne i zarobiła blisko 140 tysięcy złotych.

Przed sądem staną dwie młode kobiety i czterej mężczyźni w wieku od 32 do 55 lat. Podejrzani mają zakazu opuszczania kraju. Część wyłudzonych pieniędzy została już zwrócona pokrzywdzonym, którzy kupili podrobiony towar.