Do tej pory uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie musieli mieszkać w bursach innych szkół. Teraz w końcu mają swój własny internat, gdzie będą mogli również trenować - m.in. na zestawie do kalisteniki, który przed laty powstał tam dzięki akcji RMF FM "Lepsze jutro".

/ Urząd Miasta Olsztyna/olsztyn.eu / Materiały prasowe

W czasie oficjalnego otwarcia internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego dyrekcja placówki podkreślała, że to inwestycja, która była długo wyczekiwana.

To ważne, że uczniowie mogą mieszkać w jednym miejscu, bo tu wszyscy wstają rano - każdy ma treningi przed lekcjami i po zajęciach. Tu wszyscy mogą się wspierać i motywować, a my przez całą dobę możemy dbać o ich dobrostan psychiczny, sprawdzając jak się czują. Ponadto możemy dostosować terminy posiłków do indywidualnych potrzeb i zadbać o to, żeby dieta była należycie zbilansowana - mówi Anna Michels, dyrektorka Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie.

Te atuty docenia także młodzież, m.in. siatkarz Szymon Śliwa, który mieszka w Olsztynie od trzech lat. Teraz jest nam łatwiej organizacyjnie - jak zbieramy się na zajęcia, jak wyjeżdżamy na zawody, to autokar przyjeżdża tu po nas, a nie musi krążyć po Olsztynie - mówi uczeń SMS.

"Lepsze jutro"

Na potrzeby internatu został zaadaptowany budynek przy ul. Korczaka 6, gdzie przez wiele lat mieściła się siedziba Domu Dziecka.

W 2016 roku RMF FM przeprowadziło tam akcję "Lepsze jutro", w czasie której przed budynkiem powstał specjalny plac do kalisteniki, wyremontowana została też zalana sala gimnastyczna. Teraz to wszystko będzie służyło młodym sportowcom.

Cieszymy się, że będziemy mogli korzystać z tych wszystkich rzeczy. Zachowanie dobrej formy jest dla nas kluczowe, a mając wszystko pod nosem, możemy ćwiczyć w każdej chwili - mówi jeden z uczniów.

Obecnie z internatu korzysta 64 wychowanków. Bursa funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, co umożliwia uczniom trenowanie i branie udziału w rozgrywkach również w weekendy. Oprócz pokoi na każdym piętrze są dostępne świetlice, aneksy kuchenne z wyposażeniem i stołówką oraz pokój do tzw. cichej nauki.