O wielkim szczęściu może mówić dwóch młodych kierowców, którzy ścigając się w środku dnia na jednej z ulic wjazdowych do Działdowa (woj. warmińsko-mazurskie) doprowadzili do groźnego zdarzenia drogowego. Obaj kierujący z dużą prędkością wpadli autami do rowu po brawurowej jeździe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do zdarzenia z udziałem dwóch młodych kierujących doszło w niedzielę na ulicy Lidzbarskiej w Działdowie, tuż po godzinie 13. Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes 22-letni mieszkaniec Działdowa jadąc z nadmierną prędkością stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w wyprzedzające go osobowe audi. Drugim z pojazdów kierował 26-letni mieszkaniec gminy Płośnica. Po zetknięciu się obu pojazdów, kierowcy stracili panowanie nad samochodami i zjechali do przydrożnego rowu. Kierowcy przyznali policjantom, że się ścigali. Mężczyznom zatrzymano prawa jazdy i sporządzono wnioski o ukaranie do sądu. Nagranie W internecie opublikowano nagranie ze zdarzenia. Jak dowiedział się nasz reporter, nagranie jest analizowane przez prokuraturę. Niewykluczone, że w tej sprawie postawione zostaną też zarzuty. Być może chodzi o fakt, że zarówno 22-latek, jak i jego starszy kolega, wyprzedzili poprzedzające ich auto jadąc po lewej stronie od wysepki, a więc pod prąd. Tym samym stworzyli duże zagrożenie w ruchu drogowym. Zobacz również: Ścigali się z "Frogiem". Śledztwo umorzono

