Długi majowy weekend to na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich tradycyjnie początek sezonu żeglarskiego. Dzisiaj nasz wóz satelitarny zaparkował w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach, skąd mówimy m.in. o bezpiecznym wypoczynku na wodzie i o regionalnej kuchni.

Dziś powitały nas takie widoki! / Piotr Bułakowski / RMF FM

Od kilku lat wraz z początkiem sezonu żeglarskiego gościmy w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Długi weekend majowy, to dla wielu osób szansa, aby na kilka dni wypłynąć w rejs. Zainteresowanie czarterem jest mniejsze niż przed rokiem, ale i tak na jeziorach zrobi się tłoczno.



"Z roku, na rok obserwujemy, że coraz więcej pojawia się houseboatów. Tutaj od razu apelujemy do wszystkich: obserwujmy się na wzajem. Pamiętajmy, że to my możemy być pierwszą osobą, która zauważy, że ktoś potrzebuje pomocy" - mówi Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Żeglarze coraz częściej poszukują dużych jachtów, gdzie może pomieścić się więcej osób. Pływamy już od ponad 20 lat i faktycznie widzimy, że obraz wokoło się zmienia. Kiedyś nie było takiego wyboru portów, czy miejsc, gdzie można coś zjeść. Nas cieszy fakt, że mamy większy wybór, a jednocześnie są jeszcze miejsca, żeby stanąć gdzieś na dziko" - mówi jeden z żeglarzy z Warszawy.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Nowoczesne wersje żeglarskich przysmaków

"W tym roku chcemy zaskoczyć naszych gości i obok można powiedzieć standardów będziemy serwowali też tradycyjne mazurskie produkty w odmienionych, nowoczesnych wersjach" - mówi Joanna Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej.



"Jeżeli chodzi o zainteresowanie majówką na Mazurach, to miejsca w naszych pokojach mamy wyprzedane, jedynie gdyby ktoś chciał wyczarterować jacht na ostatnią chwilę, to mamy jeszcze taką opcję" - dodaje.

Oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego odbędzie się o 16:30. Uroczysty dźwięk portowego dzwonu oznajmi, że przed nami miesiące pływania pod żaglami.



"Zapraszamy wszystkich na Mazury, bo tutaj są jeszcze miejsca, gdzie można odpocząć, wyciszyć. Tutaj na prawdę ładuje się baterie, a ostatnio czas mamy niespokojny i warto psychicznie odpocząć" - mówi Joanna Durkiewicz.