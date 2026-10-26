Referendum w Olecku nieważne. Burmistrz zostaje

Spośród głosujących 1976 osób opowiedziało się za odwołaniem burmistrza, a 129 było przeciw. Jednak z powodu niskiej frekwencji, która wyniosła 13,34 proc., wynik referendum nie ma mocy prawnej i nie wpłynie na obsadę stanowiska.
Wynik referendum powoduje, że w gminie nie będzie zmian. Burmistrz pozostaje na swoim stanowisku - poinformowała przewodnicząca Miejskiej Komisji Referendalnej Sylwia Barszczewska.
Powody przeprowadzenia referendum
Decyzję o przeprowadzeniu referendum podjęli radni pod koniec lipca. Głównym powodem był brak absolutorium, którego Karol Sobczak nie uzyskał przez dwa kolejne lata.
Zgodnie z przepisami, aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 3/5 liczby osób, które uczestniczyły w wyborze burmistrza, czyli 4114 mieszkańców.