Referendum w Częstochowie. Mieszkańcy zdecydowali o losach prezydenta i rady miasta

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To już pewne – Częstochowa żegna się z dotychczasowym prezydentem. Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy został odwołany w referendum. Próg frekwencyjny został przekroczony, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą władzy. Co dalej z miastem?

Historyczne referendum w Częstochowie

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniosła przełomowe informacje dla mieszkańców Częstochowy. Jak poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego, w referendum dotyczącym odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz rady miasta frekwencja przekroczyła wymagany próg.

Spośród 135 obwodów dane z 134 potwierdzają, że do urn poszło więcej osób niż wymagane minimum – 46 625 głosów w przypadku prezydenta i 48 754 w sprawie rady miasta.

W referendum wzięło udział 51 863 osoby. 97 proc. głosów oddano za pozbawieniem prezydenta urzędu. Odwołano również radę miasta. W tej sprawie wypowiedziały się w niedzielę 51 844 osoby, a 96,2 proc. z nich było za odwołaniem rady.

Mieszkańcy zdecydowali: czas na zmiany

Większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem zarówno prezydenta, jak i rady miasta. To efekt narastającego od miesięcy kryzysu politycznego w Częstochowie.

Przypomnijmy, że Krzysztof Matyjaszczyk od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić swoich obowiązków z powodu prokuratorskich zarzutów korupcyjnych. Na mocy sankcji nie miał prawa wstępu do urzędu miasta ani kontaktu z pracownikami. Obowiązki prezydenta przejął jego pierwszy zastępca.

Zarzuty dla prezydenta

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Częstochowy 25 lutego br. Prokuratura przedstawiła mu zarzut przyjęcia co najmniej 40 tys. zł w zamian za zmiany w budżecie miasta pozwalające na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla jednego z przedsiębiorców oraz przyjęcia od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł.

W tym samym śledztwie zarzuty usłyszało ponad 20 osób. Jako pierwszego zatrzymano i aresztowano w październiku 2024 r. wicemarszałka woj. śląskiego Bartłomieja S. z KO - także w związku z jego wcześniejszą funkcją wiceprezydenta Częstochowy. Zarzuty ma m.in. kilku przedsiębiorców i dwaj radni (z Lewicy i KO).

Inicjatorzy referendum stawiali też prezydentowi zarzut nepotyzmu w Urzędzie Miasta i spółkach komunalnych. Wskazywali m.in., że partnerka Krzysztofa Matyjaszczyka (obecnie żona) stanęła na czele utworzonego Biura Ładu Korporacyjnego (kilka tygodni temu p.o. prezydenta je zlikwidował). Mówili też o zadłużeniu Częstochowy, braku kluczowych inwestycji, np. stadionu Rakowa.

Sam Krzysztof Matyjaszczyk nie przyznaje się do winy i twierdzi, że padł ofiarą pomówień. Zgodził się na podawanie swojego nazwiska w mediach. Przypomnijmy, że Matyjaszczyk był prezydentem Częstochowy od 2010 roku, a wcześniej zasiadał w Sejmie jako poseł. Miastem rządziła koalicja Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Co dalej z Częstochową?

Udane referendum oznacza, że w Częstochowie zapanują rządy komisaryczne. Do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów prezydenta i rady miasta, miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez premiera.

Jeszcze przed referendum wysłaliśmy list do Donalda Tuska z apelem, by nie był to nikt z tutejszego układu władzy, bo rada miasta, w której większość ma koalicja Lewicy z KO, legitymizowała prezydenta, dając mu wotum zaufania mimo zarzutów korupcyjnych - powiedział Marcin Nocoń.

Krzysztof Matyjaszczyk prezydentem Częstochowy był 16 lat. Został nim w 2010 r. w przedterminowych wyborach po odwołaniu w referendum prawicowego prezydenta Tadeusza Wrony. Reelekcję w kolejnych wyborach na prezydenta Częstochowy Matyjaszczyk uzyskał w 2014 r. (w II turze), 2018 (w I turze) i 2024 r. (w II turze).