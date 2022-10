Zniszczony sejf, tabliczka dawnej kasy Miejskiego Ogniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, kapsel i fragment kafla - to pierwsze przedmioty znalezione podczas prac archeologicznych w miejscu dawnego braniewskiego ratusza.

Braniewo / Shutterstock

Prace rozpoczęły się w poniedziałek i potrwają co najmniej do przyszłego roku.

Odkopano już jedno z pomieszczeń piwnicznych pod dawną Kasą Miejską od strony południowej ratusza. W tym być może pochodzącą ze średniowiecza ścianę południową pierwotnego ratusza (do 1741 r.) "Odkopana piwnica została wykonana pod dawnym podcieniem w połowie XIX w. i mieściła sejf" - poinformowano w mediach społecznościowych.

Archeolodzy odnaleźli zniszczony sejf (być może z utworzonej w 1920 r. Kasy Miejskiej), tabliczkę dawnej kasy Miejskiego Ogniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (Stadt-feuersozietätskasse), fragment kafla z fabryki Waltera Wedela, kapsel z browaru BAB, fragmenty ksiąg metrykalnych z urzędu stanu cywilnego oraz prawdopodobnie kulę armatnią.

Teren, który od poniedziałku jest poddany badaniom archeologów ma wymiary 24 na 52 metry - do końca lat 50. XX w. stał w tym miejscu gotycki, wielokrotnie przebudowywany okazały ratusz miejski. W czasie II wojny światowej został on zniszczony w 85 proc., ale mimo to miał być odbudowany. Ponieważ do odbudowy nie doszło, ruiny rozebrano a pozostałości budowli zasypano.

Samorząd Braniewa chce odbudowy dawnego ratusza. To, kiedy i w jakiej formie będzie to możliwe zależy m.in. od wyniku prowadzonych badań archeologicznych.

Leżące u ujścia rzeki Pasłęki Braniewo to pierwsza stolica Warmii i zarazem najstarsze warmińskie miasto założone przez pierwszego biskupa Warmii Anzelma w 1254 roku. Pierwsza wzmianka o ratuszu w Braniewie pojawia się w kronikach w 1364 roku. Wiadomo, że przez lata w braniewskim ratuszu był też sąd, a w jego piwnicach cele. W XVI w. odnotowywano, że wspaniałością i okazałością braniewski ratusz nie ustępuje ratuszom w Elblągu czy Gdańsku.