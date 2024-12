Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie postrzelenia kobiety w pobliżu strzelnicy, na której odbywały się policyjne ćwiczenia. Do zdarzenia doszło w miniony piątek koło Nidzicy w Warmińsko-Mazurskiem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz o ewentualne niedopełnienie obowiązków służbowych przez policjantów, którzy ćwiczyli na prywatnej strzelnicy w miejscowości Nibork-Drugi.

Było to rutynowe szkolenie strzeleckie. Według wstępnych ustaleń jeden z pocisków rykoszetował i ranił w głowę 53-latkę, która spacerowała około 200 metrów od strzelnicy.

Kula utkwiła w czaszce, kobieta trafiła do szpitala. Obrażenia na szczęście nie były poważne i poszkodowana szybko wróciła do domu. Obiekt, którym została zraniona w głowę, został usunięty z rany i procesowo zabezpieczony do dalszych badań.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci oraz prokurator, ustalając wszystkie okoliczności, w jakich mogło dojść do zranienia kobiety. Zabezpieczona została broń funkcjonariuszy, którzy tego dnia brali udział w ćwiczeniach. Zostali oni też przesłuchani. Sprawdzane jest to, czy przedmiot, który zranił kobietę, to pocisk, który mógł być użyty podczas tych ćwiczeń - mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.

Śledczy sprawdzili także dokumentację niezbędną do prowadzenia strzelnicy, m.in. decyzję administracyjną samorządu o dopuszczeniu obiektu do użytku. Nie stwierdzono w tym zakresie uchybień.

Obrażenia ciała kobiety na szczęście nie były poważne. Z uwagi na charakter tego postępowania materiały zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która będzie prowadziła postępowanie. Jeśli chodzi o plany kwalifikacji tego zdarzenia, poczekajmy aż prokurator referent otrzyma te materiały, zapozna się z całością - mówił RMF FM Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane również przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie.

Z polecenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie sprawdzane pod tym kątem są pozostałe prywatne strzelnice w garnizonie, z których korzystają policjanci w toku doskonalenia zawodowego.