W próbkach wody z wodociągu w mazurskim Węgorzewie stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów. To oznacza, że mieszkańcy muszą m.in. przegotowywać wodę przed jej spożyciem. To samo dotyczy mycia warzyw i owoców, czy mycia zębów.

/ Urząd Miasta Węgorzewo / Materiały prasowe

Przekroczenie norm, jeżeli chodzi o parametry wody, odnotowano w próbce pobranej z miejskiego wodociągu w Węgorzewie 12 września. Wprowadzone przez sanepid zalecenia dotyczą nie tylko samego miasta, ale też mniejszych miejscowości, które zaopatrywane są w wodę przez ten wodociąg. To m.in. Kal, Maćki, Ruska Wieś, Trygort, Ogonki, Kolonia Rybacka, Czerwony Dwór, Wysiecza, Kalskie Nowiny, Stręgiel, Matyski, Stulichy, Klimki, Wilkowo, Jakunowo, Prynowo, Trygort, Węgielsztyn, Janówko, Stawki, Przystań, Mamerki.

Inspektorzy sanepidu radzą, aby woda do spożycia była wcześniej przegotowana i ostudzona. Podobnie powinno być też z wodą przeznaczoną do przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców, myciem zębów czy naczyń. Przy czym wodę należy gotować minimum przez dwie minuty.

Jeżeli chodzi o kąpiel, to dorosłe osoby mogą myć się wodą bezpośrednio z kranu, ale nie dotyczy to małych dzieci i noworodków. Woda bez przegotowania może być stosowana do prania odzieży, prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet.