PKP Polskie Linie Kolejowe planują przebudowę torów na trasie z Czerwonki przez Mrągowo, Mikołajki, Orzysz do Ełku. Spółka przygotowuje przetarg na opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją projektową. Chodzi o przywrócenie nieczynnej linii kolejowej.

Mikołajki / Shutterstock

Opracowanie ma dotyczyć ponad 120 km linii kolejowej przebiegającej przez środek Mazur i Krainę Wielkich Jezior.

Połączenie pasażerskie z Olsztyna do Ełku przez Mrągowo i Mikołajki zwiększy możliwości podróży w województwie warmińsko-mazurskim i ograniczy wykluczenie komunikacyjne w kolejnym regionie. Kolej zapewnia ekologiczne i bezpieczne podróże - podkreśla cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel wskazał, że spółka planuje przywrócić po niemal dwóch dekadach połączenia koleją "przez sam środek Mazur". Chcemy ułatwić mieszkańcom mniejszych miejscowości sprawny dojazd do szkół i pracy oraz miejsc odpoczynku - dodał Merchel.

Wykonawca studium ma dokonać kompleksowej analizy i określić możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres niezbędnych prac, a także szacowane koszty inwestycji.

Przeanalizowane będą warunki do przewozów pasażerskich z prędkością do 120 km/h oraz przewozów towarowych. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania etapu realizacji projektu po 2023 roku.

Po zakończeniu prac będzie możliwe wznowienie ruchu pociągów, linia jest nieczynna od 2010 roku. Mieszkańcy zyskają dostęp do pociągów pasażerskich z wygodnych peronów na stacjach i przystankach, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Podróż pociągiem regionalnym między Mikołajkami a Olsztynem ma być możliwa w czasie ok. 90 minut, a pomiędzy Mrągowem a Olsztynem - ok. 60 minut. Czas przejazdu pociągu regionalnego do Ełku z Mikołajek wyniesie natomiast blisko 50 minut, zaś z Mrągowa - ok. 75 minut.

Studium wykonalności dotyczące rewitalizacji linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka - Orzysz - Ełk ma powstać do drugiej połowy 2025 roku.