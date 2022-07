W piątek piorun uderzył w zabytkową siedzibę galerii sztuki w Elblągu. Ze względów bezpieczeństwa odwołano sobotni seans letniego kina "pod chmurką". W województwie warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali ponad 200 razy, usuwając skutki burz.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę rano wskutek awarii związanych z pogodą, prądu nie miało ponad 800 odbiorców w regionie.

Według strażaków, na Warmii i Mazurach w zdarzeniach związanych z pogodą nie było osób poszkodowanych. Łącznie odnotowano 218 interwencji przy usuwaniu z dróg przewróconych drzew i połamanych konarów oraz pompowaniu wody z miejsc podtopionych w wyniku gwałtownych opadów deszczu. Najwięcej takich zdarzeń było w Elblągu i okolicach, a także w powiatach: ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, lidzbarskim i nowomiejskim. Około północy zaczęło się wyciszać. Od tej pory praktycznie nie odnotowaliśmy nowych zdarzeń związanych z pogodą - powiedział kpt. Piotr Janiuk z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

Podczas piątkowej burzy piorun uderzył w zabytkową siedzibę galerii sztuki, mieszczącej się w dawnym gotyckim kościele w Elblągu. Uszkodził kilka dachówek i tzw. sterczynę, czyli dekoracyjną wieżyczkę na dachu. Ze względów bezpieczeństwa odwołano sobotni seans letniego kina "pod chmurką", który miał odbyć się dziedzińcu Galerii EL.

Według świadków, uderzenie pioruna było również przyczyną pożaru stodoły w miejscowości Zgniłocha w powiecie olsztyńskim. Straty strażacy oszacowali wstępnie na 50 tys. zł.

Na ul. Szosa Elbląska w Ostródzie drzewo przewaliło się na przejeżdżający samochód, którym podróżowała kobieta. Kierującej nic się nie stało.

Z powodu prognozowanych burz, w piątek ewakuowano prewencyjnie, tj. bez udziału straży pożarnej cztery obozy pod namiotami.

Jak przekazały służby zarządzania kryzysowego wojewody, w sobotę rano wskutek awarii spowodowanych burzami, prądu nie miało 833 odbiorców w powiatach braniewskim i elbląskim. Awarie energetyczne są usuwane na bieżąco.

We wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego do godz. 18 w sobotę obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad. Alert obejmuje powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski.