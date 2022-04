Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pojawiły się już pierwsze łodzie, a ratownicy MOPR mają już za sobą pierwszą interwencję. Dzisiaj pomogli załodze houseboata na jeziorze Niegocin. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

/ Foto: MOPR / Facebook

Mimo, że do początku sezonu żeglarskiego został jeszcze miesiąc na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pojawiły się już pierwsze łodzie. To z jednej strony jednostki, które zostały po zimowaniu zwodowane, a następnie udają się do portów i czarterów. Z drugiej strony na Mazurach nie brakuje miłośników żeglowania w trudnych warunkach. Na jeziorach można już zobaczyć pierwsze jachty na żaglach. To czas dla osób, które nie lubią tłoku i cenią sobie silne wiatry.

Ratownicy przypominają, że przed wypłynięciem w pierwszy rejs trzeba dokładnie sprawdzić stan techniczny jednostki. Dzisiaj po raz pierwszy w tym roku musieliśmy wypłynąć do akcji technicznej. Na jeziorze Niegocin dryfował uszkodzony houseboat. Musieliśmy go odholować do pomostu. Nikomu na szczęście nic się nie stało - mówi Jarosław Sroka, szef bazy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.

Po zimowaniu trzeba sprawdzić, czy jacht albo łódka motorowa są sprawne technicznie. Warto wymienić paliwo, sprawdzić poziomy płynów, a w przypadku jachtów - ożaglowanie, liny, kotwicę. Pamiętajmy też o środkach ratunkowych, czyli kamizelkach i kole ratunkowym. Gdy pływamy, szczególnie teraz, gdy warunki są trudne, warto mieć je przy sobie - mówi Sroka.