Otwarta została leśna ścieżka przyrodniczo-historyczna prowadząca do węzła obronnego Ruciane-Guzianka - poinformowało mazurskie Nadleśnictwo Maskulińskie. Leśnicy liczą, że stanie się ona lokalną atrakcją turystyczną.

Ścieżka rozpoczyna się na ul. Mazurskiej, ok. 100 m za restauracją Cezar w Rucianem-Nidzie. Turyści mają do wyboru dwie trasy. Amatorzy krótkich spacerów powinni skręcić na zielony szlak (580 m), pozostali mogą wybrać szlak brązowy (2 760 m). Obie ścieżki schodzą się przy śluzie Guzianka, naprzeciwko bunkra.



Jest to wstępna koncepcja ścieżki, bo oznakowanie zostanie jeszcze uzupełnione o tablice informacyjne dotyczące historii obiektów węzła obronnego. Do kontaktu i współpracy przy tworzeniu tego miejsca zapraszamy wszystkich pasjonatów mazurskich fortyfikacji - powiedziała Róża Krasińska-Pyrdoł z Nadleśnictwa Maskulińskie.



W przyszłości planowane jest również połączenie ścieżki z promenadą, która jest projektowana na terenie po byłym tartaku w Rucianem.



Ścieżkę wykonali uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w ramach zajęć praktycznych z zagospodarowania turystycznego lasów.



Węzeł Obronny Ruciane-Guzianka został zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, wzdłuż linii brzegowej jezior Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i Nidzkiego. Miał służyć obronie szlaku kolejowego i zabezpieczeniu przed obejściem od południa Puszczy Piskiej.



Główne umocnienia zlokalizowano przy drodze do śluzy Guzianka, drodze do Pisza i moście kolejowym. Tworzyły je m.in. trzy blokhauzy, czyli betonowe bunkry przypominające wieże złożone z 3-4 kondygnacji, ze stanowiskami broni maszynowej.



Węzeł był częścią tzw. Linii Wielkich Jezior Mazurskich, czyli fortyfikacji mających chronić Prusy Wschodnie przed atakiem wojsk rosyjskich w czasie I wojny światowej.