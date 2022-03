Prezydent Olsztyna zapowiedział, że wystąpi o zdjęcie ochrony konserwatorskiej z Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej po to, by zabrać go z centrum Olsztyna. W środę aktywiści zawiesili nam nim baner "Solidarni z Ukrainą" i drugi z wizerunkiem żołnierza o twarzy podobnej do Putina, który dusi kobietę i napisem "Pomnik wdzięczności za zniewolenie".

