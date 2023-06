Już czwartą dobę Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie walczy ze skutkami cyberataku na ich serwery. Wciąż nie działa m.in. system sterowania ruchem w mieście, nie można też kupić biletów w biletomatach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje z Olsztyna reporter RMF FM Piotr Bułakowski, na Alei Sikorskiego ruch jest mniejszy - kierowcy prawdopodobnie zdecydowali się głównie na podróż obwodnicą Olsztyna.

Nadal nie działa ITS (Intelligent Transportation System). Na tablicy informacyjnej na przystankach komunikacji miejskiej podawane są godziny odjazdów, ale na podstawie rozkładu jazdy, a nie faktycznej lokalizacji autobusu czy tramwaju.

Obsługa interesantów nie jest realizowana w Zarządzie Zieleni, Dróg i Transportu.

O paraliżu komunikacyjnym w Olsztynie spowodowanym atakiem hakerskim pisaliśmy wczoraj - więcej informacji w artykule dostępnym TUTAJ .

Komunikat urzędu miasta

W poniedziałek po południu komunikat w sprawie cyberataku wydał Urząd Miasta Olsztyna.

"Niedziałające systemy sterowania ruchem, niedziałające biletomaty i ograniczony dostęp do systemu informacji pasażerskiej - to tylko niektóre efekty ataku hakerskiego, do którego doszło w nocy z 24 na 25 czerwca 2023 roku" - czytamy na stronie magistratu.

Jak podano, "od godzin porannych dnia 25 czerwca trwa diagnoza zdarzenia, które ma znamiona ataku hakerskiego na sieci informatyczne ZDZiT". Służby miejskiej jednostki (ZDZiT0 oraz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (CIUWO) nieprzerwanie pracują nad diagnozą stanu rozbudowanej sieci informatycznej ZDZiT oraz przywrócenia funkcjonalności systemów. Uruchomione zostały niezbędne procedury - o zdarzeniu poinformowano CERT NASK, dokonano także zgłoszenia na policję" - informuje miasto.

"Atak na infrastrukturę IT, która odpowiada za obsługę pasażerów i płatności za przejazdy komunikacją miejską sprawił, że przestały działać biletomaty mobilne oraz stacjonarne, jak również system dynamicznej informacji pasażerskiej. W tej chwili pasażerowie mogą jedynie zakupić bilety papierowy w kioskach lub sklepach, bądź też skorzystać z takich aplikacji jak MoBilety czy SkyCash. Z kolei pasażerowie korzystający z biletów miesięcznych proszeni są o wstrzymanie się z zakupem kolejnej "sieciówki" do czwartku (29 czerwca) włącznie" - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyna.

Dodano, że "Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu apeluje do wszystkich mieszkańców o cierpliwość". "Aktualnie nie jest prowadzona bieżąca obsługa interesanta. Lista spraw, które można załatwić w ZDZiT jest znacznie ograniczona, a czas obsługi się wydłuży. W razie pozyskania kolejnych istotnych informacji będziemy przekazywać je na bieżąco" - podkreśla urząd.