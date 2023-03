Po raz osiemnasty nurkowie z Akademickiego Klubu Nurkowego "Skorpena" w Olsztynie powitali wiosnę płynąc rzeką Łyną. Tradycyjnie niektórzy byli przebrani.

XVIII Skorpenowy spływ Łyną w Olsztynie / Tomasz Waszczuk / PAP

Kilkudziesięciu nurków z klubu "Skorpena" weszło do rzeki w okolicach ulicy Tuwima w Olsztynie i przepłynęli z nurtem Łyny do parku centralnego. Korowód otwierał nurek w kasku Kapitana Ameryki, wśród płynących byli ludzie w kolorowych perukach, jedna z osób płynęła z balonami układającymi się w liczbę 18 na znak kolejnej odsłony imprezy.



Nurków zabezpieczała idąca brzegiem rzeki ekipa medyczna, na trasie barwny wodny korowód podziwiali mieszkańcy Olsztyna.



Wiosenne spływy nurków ze "Skorpeny" to w Olsztynie tradycja. W przeszłości Łyną płynęło nawet kilkaset osób.