Od 2017 roku Lasy Państwowe zainwestowały już piętnaście milionów złotych w Wilczy Szaniec pod Kętrzynem. Obecnie to Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej. W czasie II wojny światowej Wilczy Szaniec był kwaterą główną Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych III Rzeszy. W tym tygodniu w kompleksie otwarto nowoczesny budynek do obsługi turystów. Jest też nowa wystawa...

/ Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie / Materiały prasowe

Tylko w tym roku Wilczy Szaniec odwiedziło jak dotąd około 280 tysięcy osób. To wynik, który zbliża się rekordów sprzed pandemii koronawirusa. Dawna kwatera Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych III Rzeszy, z której w czasie II wojny światowej Adolf Hitler wydawał swoje rozkazy, przyciąga rzesze turystów chcących zetknąć się z historią. W 2017 roku teren Wilczego Szańca przejęły od prywatnego dzierżawcy Lasy Państwowe. Do tej pory wydano już ponad 15 milionów złotych na uporządkowanie terenu i stworzenie wystaw i udogodnień dla turystów.

Nowa wystawa i punkt obsługi turystów

We wtorek oficjalnie otwarto nową multimedialną wystawę zatytułowaną "Czas terroru 1939-1945", ukazującą okrutne skutki działań wojennych. Wystawa pokazuje też straty spowodowane przez totalitarne rządy. Wilczy Szaniec to nie jest park rozrywki, tutaj każdy po zwiedzeniu naszych wystaw wychodzi z refleksją, przemyśleniami na temat okrucieństw II wojny światowej - mówi Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Leśnicy podkreślają, że przez prywatnego dzierżawcę teren byłej kwatery Hitlera był zaniedbany, praktycznie były to tylko ruiny i trzeba było na nowo wymyślić funkcjonowanie tego miejsca. Otworzyliśmy właśnie budynek obsługi turysty, którego wcześniej nie było. Jest miejsce do przewijania dzieci, jest sklepik z pamiątkami. Niby to oczywista rzecz, ale wcześniej tego tu nie było. Ale oczywiście nie zapominamy o tej warstwie historycznej. Mamy od jakiegoś czasu stałą wystawę dotyczącą Powstania Warszawskiego, bo tutaj padł rozkaz, aby stłumić powstanie - mówi Pietrzak.

W przyszłym roku realizowane będą kolejne inwestycje i niewykluczone, że po kilku latach padnie frekwencyjny rekord, jeżeli chodzi o turystów w Wilczym Szańcu.

Historia Wilczego Szańca

Wilczy Szaniec to miasteczko bunkrów otoczone lasem, jeziorami i bagnami. To największa i najbardziej rozpoznawalna polowa kwatera dowodzenia Adolfa Hitlera, która była w użyciu od 1941 do 1945 roku. Wilczy Szaniec zlokalizowany jest w Gierłoży koło Kętrzyna i dziś, mimo faktu iż kwatera została wysadzona przez wycofujących się Niemców.

Adolf Hitler spędził tu w sumie 800 dni, stąd koordynowana była operacja Barbarossa (atak na ZSRR) i tu podejmowane były kluczowe decyzje przy zarządzaniu niemiecką machiną wojenną. Swoje kwatery mieli tu także między innymi Herman Goering, Martin Bormann, Wilhelm Keitel czy Alfred Jodl. Tu także miał miejsce jeden z wielu zamachów na życie Hitlera - przeprowadzony przez Clausa von Stauffenberga w lipcu 1944 roku. Poznaj historię i specyfikę Kwatery Fuhrera w Gierłoży i dowiedz się, jak powstawała i jaki los spotkał ją po wojnie.