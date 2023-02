Anonimowe zgłoszenie na numer 112 być może uratowało ludzkie życie. W Elblągu przy ulicy Kasprzaka znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej.

W środę policja z Elbląga odebrała nietypowe zgłoszenie. Ktoś zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował o tym, że na stojaku na rowery przy ulicy Kasprzaka leży pocisk artyleryjski. Na miejsce wysłano patrol. Funkcjonariusze faktycznie znaleźli tam zardzewiały niewybuch z czasów II wojny światowej i zabezpieczyli go do przyjazdu saperów. Po godzinie 10 saperzy zabrali pocisk na poligon, gdzie został zneutralizowany.

Komenda Miejska Policji w Elblągu apeluje na swoim profilu facebookowym, by osoby, które w przyszłości dokonają podobnego odkrycia zachowały rozsądek. Policjanci przypominają, aby w takiej sytuacji pod żadnym pozorem nie ruszać i nie przenosić niebezpiecznego przedmiotu, oznaczyć miejsce i natychmiast zgłosić zdarzenie służbom. Funkcjonariusze dodają, że w takim przypadku absolutnie nie wolno zabierać znaleziska do domu, nie pozostawiać w miejscach publicznych i nie przynosić do komisariatu.