​Około 140 eksponatów zgromadzono na jubileuszowej wystawie "Czas i praca Kopernika", przygotowanej przez Muzeum Warmii i Mazur w związku z 550. rocznicą urodzin wielkiego astronoma. Będzie ona prezentowana od 21 marca do końca września w olsztyńskim zamku.

Autorzy wystawy przypominają, że w swoich badaniach astronomicznych Kopernik zajmował się nie tylko kwestią układu i ruchu planet. A jednym z zagadnień, które go interesowały, był czas, co znalazło odbicie m.in. w wykonanej przez niego tablicy astronomicznej. Tablica, która znajduje się na ścianie krużganku olsztyńskiego zamku, służyła do wyznaczania równonocy.

Prezentujemy zegary słoneczne i mechaniczne, kalendarze, a także dzieła sztuki ukazujące sposoby spędzania czasu na pracy i zabawie. Szczególnie ważne są tu czynności intelektualne. Podkreślamy to przez użycie łacińskiego słowa 'studium' oznaczającego pracę wykonywaną z pasją, zaangażowaniem, troską - wyjaśniła Dominika Kałabun, która wspólnie z Michałem Kulpą jest kuratorem tej wystawy.

W salach zamku będzie można obejrzeć m.in. inkunabuły z księgozbioru Kopernika, wśród nich dzieła prawnicze i teologiczne z jego rękopiśmiennymi notatkami, a także mszał z końca XV w. Pokazane zostaną także nowożytne utensylia aptekarskie, naczynia liturgiczne i monety używane w Prusach w czasach wielkiego astronoma.

Najmniejszymi obiektami są brakteaty o średnicy 11,5 mm, a największym - rzeźba przedstawiająca Kopernika, która ma ponad 1,5 m wysokości i waży ok. 200 kg.

W sumie na wystawie zgromadzono ok. 140 obiektów ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Pradze, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Biblioteki Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum". Wystawa będzie prezentowana od 21 marca do końca września.

Kopernik spędził na Warmii ponad 40 lat, głównie we Fromborku, gdzie prowadził swoje obserwacje astronomiczne. Jako administrator dóbr kapituły warmińskiej mieszkał i pracował na zamku w Olsztynie w latach 1516-1521. Zmarł we Fromborku i został pochowany w tamtejszej katedrze, będącej częścią zabytkowego kompleksu budowli na Wzgórzu Katedralnym.