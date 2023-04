Podróżni korzystają już z przebudowanego peronu nr 4 na modernizowanej stacji Olsztyn Główny - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Kontynuowane są prace przy modernizacji pozostałych peronów, przejścia podziemnego i układu torowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W przesłanym komunikacie podano, że przebudowany peron nr 4 ma wyższą konstrukcję z antypoślizgową nawierzchnią, co ułatwia wsiadanie do pociągów jadących m.in. w kierunku Trójmiasta, Białegostoku, Warszawy i Poznania.



Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków wyremontowano wiatę. Oczyszczono i pomalowano stalowe filary oraz odbudowano drewniane zadaszenie, które ochroni podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Są ławki, nowe oznakowanie oraz gabloty na rozkłady jazdy i istotne informacje. Dostęp do peronu zapewnia tymczasowe, bezpieczne dojście - poinformowały PKP PLK.



Cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel zaznaczył, że dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego istotnie zwiększa się dla podróżnych dostępność stacji i przystanków.



Likwidujemy wykluczenie komunikacyjne. Olsztyn Główny będzie miejscem, z którego każdy pasażer wygodnie dostanie się do pociągu, podobnie jak w Lublinie, Szczecinie, Dęblinie, Rzeszowie czy Gdańsku. To inwestycje za setki milionów złotych - dodał.



Wygodniej i szybciej jeździmy pociągami z Olsztyna przez Szczytno do Ełku, z Olsztyna do Działdowa, z Olsztyna do Iławy, a wkrótce także do Braniewa. Teraz widać pierwsze efekty przebudowy stacji Olsztyn, która jest ważnym węzłem kolejowym - przekazał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Nie tylko modernizacja peronu

W ramach modernizacji stacji Olsztyn Główny przebudowywane jest przejście podziemne od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej. Wykonano już sześć z 10 segmentów tunelu. Blisko 140-metrowe przejście będzie szersze i wyższe. Dzięki windom i schodom ruchomym zapewniony będzie wygodny dostęp na perony dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Bezpośredni dostęp do stacji zyskają też mieszkańcy osiedla Zatorze.



Zbudowano już także ponad 17 km torów (z 28 km) oraz 78 rozjazdów (ze 116) - wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Wykonawca robót przystąpił do realizacji kolejnego etapu prac, związanych m. in. z rozbiórką pozostałej części peronu nr 3, połowy peronu nr 2 oraz torów nr 1 i 3, co umożliwi budowę kolejnych segmentów przejścia pod torami oraz budowę nowych torów i peronów - podały PKP PLK.



W komunikacie podano, że podróżni, mimo realizowanego szerokiego zakresu robót, mają zapewniony dostęp do pociągów. O drogach dojścia informują znaki i tablice.



Inwestor poinformował również, że zmodernizowana stacja Olsztyn Główny zapewni wszystkim podróżnym oczekiwany komfort obsługi i usprawni ruch pociągów przez stolicę województwa.



Prace o wartości ok. 400 mln zł realizowane są przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w 2024 r.