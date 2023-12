Wzorowo zachował się 10-latek z Olsztyna, kiedy zauważył leżącego na jezdni mężczyznę, który nie mógł wstać. Chłopiec zaalarmował policjantów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

10-latek wracając ze szkoły, zobaczył, że na ulicę upadł człowiek. Podszedł do policjantów, którzy kilkaset metrów dalej pracowali w związku ze zdarzeniem drogowym.

Policjanci razem z chłopcem poszli we wskazane przez niego miejsce. Okazało się, że mężczyzną zaopiekował się już inny przechodzień, który powiadomił służby.

Poszkodowany 61-latek trafił do szpitala.

Policjanci odwieźli chłopca do domu i pochwalili go za to, że zareagował.

