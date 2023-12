Szpitale w Warmińsko-Mazurskiem borykają się z problemem braku lekarzy specjalistów. To może się zmienić, ponieważ urząd marszałkowski oferuje dla studentów kierunków lekarskich specjalne stypendium. Warunek jest jeden - chęć pracy w regionie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Głównym celem uruchamianego programu stypendialnego jest pozyskanie i zatrzymanie specjalistycznych kadr dla warmińsko-mazurskich szpitali. Wsparcie będzie przyznawane studentom kierunków lekarskich, którzy zobowiążą się do odbycia jednej z deficytowych specjalizacji w podmiocie leczniczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego lub publicznym podmiocie z regionu, gdzie realizuje się jedną ze specjalizacji deficytowych.

Do specjalizacji deficytowych zaliczane są: psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria, geriatria, neurologia, neurologia dziecięca oraz onkologia kliniczna.

Chcemy, żeby nas i przyszłe pokolenia leczyli najlepsi lekarze, którzy jednocześnie pracują w najlepszych warunkach. Bo zdrowie niezmiennie zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii dóbr społecznych na całym świecie. W ostatnich latach gros środków z budżetu województwa oraz środków unijnych powędrowało na budowę, modernizację czy doposażenie naszych placówek medycznych. Teraz musimy zadbać o odpowiednie kadry, dlatego zdecydowaliśmy się na finansowe wsparcie przyszłych lekarzy. W Polsce jest ok. 140 tysięcy lekarzy, z czego co czwarty jest już w wieku emerytalnym, a co trzeci przyszły lekarz zastanawia się nad emigracją. Kryzys kadrowy wśród lekarzy specjalistów powoduje utrudnienia w dostępie do specjalistycznych świadczeń medycznych - mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa.

Kto może skorzystać ze stypendium?

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentowi z IV, V i VI roku lekarskich studiów, niepowtarzającemu roku studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium. Ponadto uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0 oraz nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium lub korzysta wyłącznie z urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Maksymalna wysokość stypendium przyznanego na podstawie jednego wniosku wynosi w sumie 22,5 tys. zł brutto. Liczba przyznanych stypendiów w naborze wniosków na rok akademicki 2023/2024 przewidziana została maksymalnie dla dziesięciu stypendystów. Nabór wniosków potrwa od 2 do 22 stycznia 2024 roku.